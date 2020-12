foundation stone laying ceremony of New Parliament Building news by MP Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Prime Minister Narendra Modi) ने आज गुरुवार यानि 10 दिसंबर को नए संसद भवन की नई बिल्डिंग (New Parliament Building) का भूमिपूजन (foundation stone laying ceremony) किया.पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन की शिलान्यास भूमि पूजन के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भूमि पूजन सामग्री अर्पित की. Also Read - New Parliament Building Bhoomi Pujan ceremony : PM मोदी आज नए संसद भवन की नींव रखेंगे

नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह के मौके पर विभिन्न धर्मगुरुओं ने ‘सर्व धर्म प्रार्थना’ भी की है.

दिल्ली में नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह में टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष रतन टाटा, केंद्रीय मंत्री एचएस पुरी, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और विभिन्न धार्मिक नेता भी उपस्थित हैं. बता दें कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को इस परियोजना का अनुबंध दिया गया है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi at the foundation stone laying ceremony of the new Parliament building. pic.twitter.com/nGgfyhzk4U — ANI (@ANI) December 10, 2020

दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विदेशी दूत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह में उपस्थित रहे.

बता दें नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी. पार्लियामेंट हॉल में कुल 1,224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे. वर्तमान संसद 1921 में बनना शुरू हुई थी, 6 साल बाद यानी 1927 में बनकर तैयार हुई.

– नए संसद भवन में लोकसभा की वर्तमान की तुलना में तीन गुना बड़ी होगी. राज्यसभा का आकार भी बढ़ेगा.

– टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 64,500 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण करेगा.

– नई संसद इसका डिजाइन एचसीपी डिजाइन, योजना और प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया है.

– प्रस्तावित संसद की अनुमानित लागत लगभग 971 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है.

– नया संसद भवन 2022 में स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नए भारत की संवेदनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा. इसे जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा.

-अगले 100 साल तक की ताकि भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ाने में कोई कठिनाई न हो.

– नया संसद भवन सौर ऊर्जा तंत्र जैसे परिष्कृत तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा

– मौजूदा संसद भवन से सटे नए त्रिकोणीय आकार के भवन को अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस किया जाएगा

– नई इमारत की सजावट में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला के प्रभावों का मिश्रण होगा.

– डिज़ाइन योजना में एक केंद्रीय संवैधानिक गैलरी शामिल है, जो आम जनता के लिए खुली होगी.

– नई इमारत में उच्च गुणवत्ता वाली साउंड और ऑडियो- विजुअल की सुविधाएं, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था होगी.

– इमारत उच्चतम संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का पालन करेगी, जो भूकंप के झटके को भी झेल सकती है.

– नई संसद भवन नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण की पीएम मोदी की योजना का एक हिस्सा है, जिसमें संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास और इंडिया गेट सहित प्रतिष्ठित इमारतें हैं.