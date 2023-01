NCC की 75वीं वर्षगांठ: पीएम मोदी ने 75 रुपए का स्पेशल सिक्का जारी किया, कहा- राष्ट्र निर्माण में योगदान सराहनीय

NCC, PM Modi,दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज शनिवार को एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य (75 successful years of NCC) में एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपए मूल्यवर्ग का एक स्मारक विशेष रूप से ढाला सिक्का जारी किया है. करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक NCC पीएम रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के 75 वर्ष के इस पड़ाव में NCC भी अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है. इन वर्षों में NCC का जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, जो इसका हिस्सा रहे हैं, मैं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना करता हूं.

NCC की वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा, आप एनसीसी (NCC) कैडेट के रूप में भी और देश के युवा के रूप में भी एक अमृत पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं. ये अमृत पीढ़ी आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी. भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी. देश के विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है, ये हमने देखा है.