Prime Minister Narendra speaks on foundation stone laying ceremony of New Parliament Building : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Prime Minister Narendra Modi) ने आज गुरुवार यानि 10 दिसंबर को नए संसद भवन की नई बिल्डिंग (New Parliament Building) का भूमिपूजन (foundation stone laying ceremony) कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा. पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी. Also Read - New Parliament Building LIVE Updates News: PM मोदी ने रखी नए संसद भवन की आधारशिला, सर्व धर्म प्रार्थना हुई

प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है. भारतीयों द्वारा, भारतीयता के विचार से ओत-प्रोत, भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ावों में से एक है. Also Read - New Parliament Building Bhoomi Pujan ceremony : PM मोदी आज नए संसद भवन की नींव रखेंगे

पीएम ने नए संसद भवन की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में कहा कि यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है. भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर है. Also Read - किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक, देशभर में Free Wi-Fi सुविधा की मिली मंजूरी, जानें बड़ी बातें

हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे. और इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा, हमारी संसद की नई इमारत बने.

मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था. तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले, मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था.

प्रधानमंत्री ने कहा, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की Efficiency बढ़ेगी, उनके Work Culture में आधुनिक तौर-तरीके आएंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा. पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी.

पीएम ने कहा, आमतौर पर अन्य जगहों पर जब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है चुनाव प्रक्रियाओं, शासन-प्रशासन की बात होती है. इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही कुछ स्थानों पर डेमोक्रेसी कहा जाता है. लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है.

पीएम मोदी ने कहा, भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है. भारत का लोकतंत्र, सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है. भारत के लिए लोकतंत्र में, जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है.

पीएम ने कहा, भारत के लोकतंत्र में समाई शक्ति ही देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है. भारत में लोकतंत्र नित्य नूतन हो रहा है. भारत में हम हर चुनाव के साथ वोटर टर्नआउट को बढ़ते हुए देख रहे हैं.