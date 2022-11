दिल्ली IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर फ्लाइट का इंतजार कर रही महिला ने बेटे को दिया जन्म

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) के टर्मिनल-3 पर आज बुधवार को एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया. एक गर्भवती महिला और उसके पति को मंगलवार को कर्नाटक के हुब्बली जाने के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन हवाई अड्डे पर विमान का इंतजार करते समय महिला को प्रसव पीड़ा उठी और उसने एक लड़के को जन्म दिया.

शिशु के जन्म के दौरान महिला की मदद करने वाले चिकित्सक डॉ. प्रवीण सिंह ने बताया कि प्रसव पीड़ा उठने पर महिला को टर्मिनल -3 में चिकित्सा सुविधा केंद्र लाया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया. सिंह ने बताया कि महिला को सुबह नौ बजकर 20 मिनट पर चिकित्सा सुविधा केंद्र लाया गया था और उसने सुबह करीब 9 बजकर 40 मिनट पर बच्चे को जन्म दिया.