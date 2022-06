राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग/NDA) द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है. द्रौपदी मुर्मू गुरुवार यानी आज दिल्ली पहुंची हैं. वह 24 जून को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगी. दिल्ली एयरपोर्ट पर जब आज द्रौपदी मुर्मू पहुंची इस दौरान भाजपा नेताओं द्वारा उना भव्य स्वागत किया गया है. उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन मेघवाल, मनोज तिवार समेत कई नेता मौजूद थे. द्रौपदी मुर्मू ने अपील करते हुए कहा है कि वह 18 जुलाई को पहले सभी मतदाताओं से मिलकर उनका समर्थन मांगेंगी. बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है.Also Read - सियासी घमासान के बीच उद्धव ने छोड़ा सरकारी बंगला 'वर्षा', 'मातोश्री' में रहेंगे सीएम; 10 प्वाइंट में जानें दिन के सभी अपडेट्स

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने पर द्रौपदी मुर्मू का भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया. दिल्ली रवाना होने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं सभी का धन्यवाद करती हूं और सभी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए सहयोग मांगती हूं. मैं 18 जुलाई को सभी मतदाताओं मिलकर उनका समर्थन मांगूंगी. बता दें कि एयरपोर्ट द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू ने कहा कि देश के लोग मेरी मां को उनकी सादगी और मृदुभाषी स्वभाव के लिए पसंद करते हैं.

#WATCH | NDA’s Presidential candidate Droupadi Murmu arrived in Delhi ahead of the filing of her nomination tomorrow, 24th June. She was received by BJP leaders at the airport. pic.twitter.com/2SUK6CbuM0

— ANI (@ANI) June 23, 2022