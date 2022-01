Priyanka Gandhi , Priyanka Gandhi Vadra, Congress, Covid19, isolation, corona, omicron, NEWS: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने परिवार के एक सदस्य और उनके एक कर्मचारी के कल Covid19 का टेस्‍ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है. हालाकि Covid19 के टेस्‍ट की उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है.Also Read - Ashes 2021-22: सिडनी टेस्ट में शतक लगाने के लिए जो रूट और डेविड मालन से प्रेरणा लेंगे जैक क्रॉली

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra to ‘isolate’ after a member of her family and one of her staff tested positive for Covid19 yesterday. She has tested negative for Covid19. pic.twitter.com/YHC2r7E134

— ANI (@ANI) January 3, 2022