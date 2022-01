Losses due to COVID restrictions: कोरोना के बढ़ते मामलों और बढ़ाई जा रही पाबंदियों (COVID restrictions) के चलते अब फैक्ट्री मालिकों (factory owners) के सामने मजदूरों के पलायन (labours returned home) की समस्या खड़ी हो गई है. वह रोजाना करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं. दिल्ली के फैक्ट्री मालिकों ने इस स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है. दिल्ली के ओखला इलाके में फ्लैटेड फैक्टरी के जनरल सेक्रेटरी चरणजीत सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि पिछले 2 दिनों में करीब करीब 5 करोड़ रुपये का नुकसान (Losses due to COVID restrictions) हो चुका है.Also Read - Parliament Staff Covid Positive: अब संसद भवन में कोरोना का कहर, 400 से ज्यादा कर्मचारी-सुरक्षाकर्मी हुए संक्रमित

उन्होंने बताया कि जब से कोरोना के मामलों में उछाल आया है, तब से मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं. ऐसे में नए मजदूर भी नहीं मिल पा रहे हैं. उन्होंने सरकार से अपील की है कि हमें भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

Delhi | Production units bear losses due to COVID restrictions.

About 5 crore production loss in 2 days. Our labours have returned home, not easy to find new labour…Govt should let us operate at 50% capacity like pvt offices: Charanjit Singh, Gen Secy, Flatted Factory, Okhla pic.twitter.com/JGMDEy9iMV

