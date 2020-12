Protesting farmers use a tractor to remove barricading done at Ghazipur-Ghaziabad (Delhi-UP) border #FarmersProtest #Ghaziabad: दिल्‍ली की सीमाओं को पार करने के लिए आंदोलनरत किसानों (Protesting farmers) ने आज मंगलवार को Delhi-UP बॉर्डर पर गाजीपुर-गाजियाबाद में (Ghazipur-Ghaziabad) ट्रैक्‍टर से बैरिकेड्स हटाने की कोशिश करते हुए नजर आए. इसका यह वीडियो सामने आया है. Also Read - Farmer Protest Latest News: देश की राजधानी के ये बॉर्डर बंद, दिल्‍ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

वहीं, किसानों के आंदोलन के चलते सिंघू और टीकरी बॉर्डर बंद हैं. दिल्ली यातायात पुलिस ने मंगलवार को सुबह लोगों को सिंघू और टीकरी बॉर्डर के बंद रहने की जानकारी देते हुए कहा कि वे अन्य मार्गों का इस्तेमाल करें.

इसने ट्वीट किया, ”सिंघू बॉर्डर अब भी दोनों ओर से बंद है. कृपया दूसरे मार्ग से जाएं. मुकरबा चौक और जीटीके रोड पर यातायात परिवर्तित किया गया है. भयंकर जाम लगा है. कृपया सिग्नेचर ब्रिज से रोहिणी और रोहिणी से सिग्नेचर ब्रिज, जीटीके रोड, एनएच-44 और सिंघू बॉर्डर तक बाहरी रिंग रोड मार्ग पर जाने से बचें.”

इसने अन्य एक ट्वीट में कहा, ”टीकरी बॉर्डर पर भी यातायात बंद है. हरियाणा के लिए सीमावर्ती झाड़ौदा, ढांसा, दौराला झटीकरा, बडूसरी, कापसहेड़ा, राजोकरी एनएच-8, बिजवासन / बजघेरा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर खुले हैं.”

सैकड़ों किसान नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक राष्ट्रीय राजधानी के कई बार्डरों पर अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं, किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने दावा किया कि नए कृषि कानूनों से देश के कृषि व्यवसाय पर कॉरपोरेट घरानों का एकाधिकार हो जाएगा.