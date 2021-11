Public Holiday On Chhath Puja: छठ पूजा पर दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार छठ पूजा दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने छठ पूजा की वजह से 10 नवंबर, 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला लिया है. बता दें कि दिल्ली में हर साल छठ की छुट्टी होती है.Also Read - Chhath Puja 2021: जानें इस बार कब मनाई जाएगी छठ पूजा, यहां जानें नहाय-खाय और खरना पूजा विधि

Chhath Puja is an important festival for the people of NCT of Delhi. Accordingly, Government of Delhi has decided to declared 10th November 2021 as public holiday on account of Chhath Puja: Government of Delhi

