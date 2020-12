Rahul Gandhi says, There is no democracy in India, Farmers Wont End Protest Until farm Laws Are Repealed: देश की राजधानी में एक ओर जहां किसानों के आंदोलन का 29वां दिन है, वहीं कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के तीन कृषि बिलों के विरोध में राष्‍ट्रपति को 2 करोड़लोगों के हस्‍ताक्षर सौंपे. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. दिल्‍ली पुलिस ने कांग्रेस के मार्च में शामिल प्र‍ियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया. इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, भारत में लोकतंत्र नहीं है. यह आपकी कल्पना में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं. राहुल गांधी ने कहा, मैं पीएम को बताना चाहता हूं कि ये किसान तब तक घर वापस नहीं जाने वाले हैं, जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता. Also Read - राहुल गांधी के मार्च को दिल्‍ली पुलिस ने रोका, प्र‍ियंका वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं को लिया हिरासत में

राहुल ने कहा, चाइना अभी भी सीमा पर है. इसने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है. पीएम इसके बारे में क्यों नहीं बोलते, वह चुप क्यों हैं?. PM उनके बारे में क्यों नहीं कहते? एक तरफ आप सिस्टम को तोड़ रहे हो, किसान, मज़दूर को मार रहे हो और बाहर से ताकतें देख रही हैं, कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है, हमारे लिए अच्छे अवसर बनने जा रहे हैं.

राष्‍ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के दौरान राहुल गांधी के साथ पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद थे.

राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए पैसा बना रहे हैं. जो भी उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेगा उसे आतंकवादी कहा जाएगा, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो और मोहन भागवत भी हो.

#WATCH | You have an incompetent man who does not understand anything & running a system on the behalf of 3 or 4 other people who understand everything: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/Ct3f7zTtjc — ANI (@ANI) December 24, 2020

राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी हैं और इनसे किसानों, मज़दूरों का नुकसान होने वाला है. मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं, प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान, मज़दूर घर चले जाएंगे.

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं पीएम को बताना चाहता हूं कि ये किसान तब तक घर वापस नहीं जाने वाले हैं, जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता. सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए. किसान और मजदूरों के साथ विपक्षी दल खड़े हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है. उस समय किसी ने बात नहीं सुनी. आज मैं फिर से बोल रहा हूं किसान, मज़दूर के सामने कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती.

#WATCH | China is still at the border. It has snatched away thousands of kms of the land of India. Why doesn’t PM speak about it, why is he silent?: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/rKYyqrzbnY — ANI (@ANI) December 24, 2020

