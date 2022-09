हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में पानी भर गया जिससे सड़कों पर जाम लग गया. पुलिस कर्मी जाम खुलवाने के लिए मशक्कत करते दिखे. पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर कहा, “ गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव है तथा यातायात धीमी गति से चल रहा है। अतः आप सभी से हमारा अनुरोध है कि वे आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। असुविधा के लिए खेद है।” पुलिस के मुताबिक, जलभराव की वजह से दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, सिग्नेचर टॉवर फ्लाइओवर, हीरो होंडा चौक पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त है. जलभराव की वजह से मेफिल्ड गार्डन, बेसाई चौक, एआईटी चौक, एटलस चौक, सीआरपीएफ चौक और सेक्टर 10-ए में परेशानी हो रही है.Also Read - 84 गांवों की ज़मीन लेकर दूसरा नोएडा बसाने की तैयारी, अथॉरिटी ने बताया पूरा प्लान

#WATCH | Haryana: Delhi-Gurugram expressway inundated due to waterlogging after heavy rainfall in Gurugram pic.twitter.com/anHlIPWyw0

— ANI (@ANI) September 22, 2022