Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मानसून सक्रिय होने के बाद झमाझम बारिश हो रही है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में देर रात से बारिश हो रही है. बारिश होने से तापमान से भारी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम ठंडा होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. रविवार सुबह मौसम सुहावना हो गया है. कई इलाकों में हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश अभी भी जारी है. इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई थी. मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Also Read - Weather Update: यूपी-बिहार में कब होगी बारिश? गुजरात व महाराष्ट्र में बाढ़ से लोग बेहाल; पढ़ें मौसम का ताजा हाल

वहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में भी तेज बारिश का दौर जारी है. राजस्थान के कई जिलों में पिछले दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है. श्रीगंगानगर में भारी बारिश होने के कारण ज़िला कलेक्टर की कार पुल के नीचे जलमग्न हो गई. स्थानीय लोगों ने कार को बचाने में मदद की. वहीं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग खाखरा में सम्राट होटल के नजदीक भूस्खलन होने के कारण अवरूद्ध हो गया है.

उधर, केरल में भी तेज बारिश हो रही है. बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव देखा जा रहा है. कोझिकोड शहर के कई हिस्सों में भी लगातार बारिश के कारण भारी जलभराव हो गया है. लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. केरल में आज भी तेज बारिश हो सकती है.

स्काईमेट वेदर (Skymet Weather) के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि 18 जुलाई से 21 जुलाई तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश होगी. इस दौरान बादल फटने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. कई स्थानों पर भूस्खलन और ओलावृष्टि संभव है.

स्काईमेट वेदर के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नगालैंड, पूर्वी असम और गुजरात में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. 19 जुलाई तक पंजाब और हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट का है.

Heavy to very heavy #rain with chances of #Cloud burst is possible over foothills of #UK, #HP and #J&K between July 18 and 21. Chances of landslides and mudslide at many places. Isolated #hailstorm possible. @SkymetWeather @JATINSKYMET

