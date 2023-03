दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश; 9 फ्लाइट्स को जयपुर किया गया डायवर्ट

Delhi Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया. राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में देर शाम तेज आंधी से साथ बारिश (Delhi Rain) हुई. बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग (IMD Rain Alert) ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले दो घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट भी जारी किया है.

9 flights diverted from Delhi airport to Jaipur airport due to the weather condition: Airport sources — ANI (@ANI) March 29, 2023