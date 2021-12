Rapid RT-PCR Testing: देश में कोरोना के Omicron वेरिएंट का खौफ है. खासकर जब दिल्ली (Delhi), जयपुर (Jaipur) और बेंगलुरू (Bengaluru) जैसे शहरों में Omicron पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद इसके संक्रमितों का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है. कोरोना (Coronavirus) के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार इससे बचना ही है. कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना (Wear Mask), समय-समय पर साबुह और पानी से हाथ धोना (Wash your hands with Soap and Water), सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना और जिन लोगों में लक्षण दिख रहे हैं उनका टेस्ट करना व उन्हें आइसोलेट (Isolation) करना ही है. एंटीजन टेस्ट (Antigen Test) में जहां फॉल्स नेगेटिव के मामले काफी ज्यादा आते हैं, वहीं RT-PCR की रिपोर्ट आने में लंबा समय लग जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि RT-PCR Test की रिपोर्ट सिर्फ 30 मिनट में आ जाएगी.Also Read - कमजोर प्रतिरक्षा वालों को कोविड वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक दी जाएगी? NTAGI की बैठक में सोमवार को होगा फैसला

यदि सिर्फ 30 मिनट में RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई और भी आसान हो जाएगी. अब तक 24-48 घंटे में रिपोर्ट आती थी, जिसके कारण संदिग्ध संक्रमित को या तो इतने समय के लिए क्वारेंटाइन (Quarantine) करना पड़ता था, या उसे घर जाने दिया जाता था. घर जाने की स्थिति में उसके इस दौरान अन्य लोगों से मिलने की आशंका बनी रहती थी, जिससे यह खतरा रहता था कि अगर वह संक्रमित निकला तो जितने लोगों से मिला है वह भी संक्रमित हो जाते थे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया (Dr. Mansukh Mandaviya) ने रविवार को ट्वीट करके जानकारी दी कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI airport, Delhi) पर 35 RT-PCR टेस्टिंग मशीन लगा दी गई हैं, जो सिर्फ 30 मिनट में रिपोर्ट दे देती हैं. यह मशीन एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लगाई गई हैं. यहां खासतौर पर Omicron के एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों की तेजी से जांच हो पाएगी.

Delhi | Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya reviewed RTPCR testing facilities for passengers coming from at-risk countries at IGI airport pic.twitter.com/FCUpsu4SRv

इसके अलावा बता दें कि देश में 50 फीसद योग्य आबादी (Eligible Population) को कोविड की दोनों डोज (Complete Vaccination) लग चुकी हैं. इस अवसर पर डॉ. मंडाविया ने देश को बधाई दी और अपने ट्वीट में लिखा… ‘हम होंगे कामयाब, देश को बधाई… यह बड़े गर्व की बात है कि देश की 50 फीसद योग्य आबादी का टीकाकरण पूरा हो गया है. हम सब मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस युद्ध को जीतेंगे.’

हम होंगे कामयाब ✌🏼

Congratulations India 🇮🇳

It is a moment of great pride as over 50% of the eligible population are now fully vaccinated 💉

We will win the battle against COVID-19 together ✌🏼#HarGharDastak #SabkoMuftVaccine pic.twitter.com/q4evljMChk

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) December 5, 2021