नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) मंगलवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम (Rajendra Pal Gautam) से एक धर्म परिवर्तन कार्यक्रम (Religious conversion) में उनकी मौजूदगी को लेकर पूछताछ करेगी, जहां हिंदू देवी-देवताओं की कथित तौर पर निंदा की गई थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें कुछ अन्य लोगों के साथ पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है.Also Read - तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, हिंदी थोपकर एक और भाषा युद्ध शुरू नहीं किया जाए

बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम ने धर्म परिवर्तन कार्यक्रम को लेकर सियासी हमलों के बीच कल अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. Also Read - टीआरएस ने होर्डिंग पर दिखाया भारत का गलत नक्शा, बीजेपी सांसद ने कहा, यह भारत की अखंडता का अपमान

दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी ने कहा कि पूर्व मंत्री से कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के बारे में पूछताछ की जाएगी और उनसे वास्तव में वहां क्या हुआ, इसके बारे में विवरण मांगा जाएगा. धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को लेकर हुए विवाद के बीच गौतम ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. Also Read - उद्धव ठाकरे शिवसेना के नाम, चुनाव चिह्न पर पाबंदी के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे

बीजेपी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया था और उन पर “हिंदू विरोधी” होने का आरोप लगाया था. ट्विटर पर साझा किए गए एक पत्र में, गौतम ने कहा कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसका उनकी पार्टी या मंत्रालय से कोई लेना-देना नहीं था. उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को निशाना बनाने के लिए भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भगवा पार्टी इस मुद्दे पर “गंदी राजनीति” कर रही है.

Delhi Police gives notice to Rajendra Pal Gautam to appear for questioning tomorrow;probe underway,notice given to know all details: Delhi Police officials

Rajendra Pal Gautam resigned as AAP Minister y’day. He was spotted at an event where people took oath boycotting Hindu Gods pic.twitter.com/kSKkH4wC0k

— ANI (@ANI) October 10, 2022