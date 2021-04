Where To Buy Remdesivir In Delhi: देश में कोरोना (Coronavirus) का कहर जारी है. कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन (Oxygen) और एंटी-वायरल ड्रग रेमडेसिविर (Remdesivir) की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. हर जगह से Remdesivir की कमी सामने आ रही है. इस बीच अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) ने एक लिस्ट जारी कर बताया है कि दिल्ली में इन 30 स्थानों पर Remdesivir उपलब्ध है. इन जगहों पर दिल्ली पुलिस को सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए कहा गया है. बता दें कि रेमडिसिविर का इस्तेमाल कोरोना वायरस (Covid-19) के इलाज में होता है. Also Read - MP CoronaVirus: मध्य प्रदेश में चोरों ने फिर चुरा लिए Remdisivir के 130 इंजेक्शन, FIR दर्ज

वहीं, AIIMS के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि यह समझना बहुत जरूरी है कि Remdesivir को जादुई गोली नहीं है और न ही यह ऐसी कोई दवा है जिससे मृत्यु दर घट जाती है. वहीं, उन्होंने आगे कहा कि Remdesivir केवल उन्हीं मरीजों को दिया जाना चाहिए जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया है और एक्सरे या सीटी स्कैन में जिनकी छाती में संक्रमण दिख रहा है. Also Read - Covid Drug Remdesivir Black Marketing: रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

उधर, हाल ही कोविड-19 के लाखों मरीजों को बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remedisvir) की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती की है. इसकी कीमत दो हज़ार रुपए तक कम की गई है. केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. कटौती के बाद ये 1225 रुपये में उपलब्ध होने की उम्मीद है.

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना संक्रमण के कारण एक दिन में सर्वाधिक 357 लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के शनिवार को जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई. देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 10 लाख के पार पहुंच गई है और कुल 13,898 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 32.27 प्रतिशत है.

पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या एक लाख के करीब पहुंच रही है. राष्ट्रीय राजधानी में अभी 93,080 उपचाराधीन मामले हैं. बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में 22,695 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 74,702 नमूनों की जांच की गई और 35,455 लोगों को कोविड-19 टीका लगाया गया.

(इनपुट: एजेंसी)