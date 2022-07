Delhi News: दक्षिण पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर पर डकैती का मामला सामने आया है. यहां पर दो बाइक पर सवार चार लोगों ने ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर उनसे 30-40 लाख रुपये लूट लिए. घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए. इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है. मामला शुक्रवार का है. पुलिस ने बताया कि लूट की सूचना उसे फोन पर मिली. मामले की जांच की जा रही है.Also Read - दिल्ली: बिजनेसमैन ने पत्नी और दो बेटियों को बेहोश करके पहले गोली मारकर हत्या की, फिर बाद में सुसाइड किया

बताया जा रहा है कि एक ऑटो में कुछ लोग सवार होकर कहीं जा रहे थे. तभी पीछा करते हुए दो बाइक सवार फ्लाईओवर पर पहुंचे. ऑटो में सवार सभी लोगों की आखों में मिर्च का पाउडर फेंक दिया. जब तक लोग कुछ समझ पाते बाइक सवार रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

Delhi | A robbery took place at Lajpat Nagar flyover of South East Delhi when four men on two bikes (accused) threw chilli powder into the eyes of men travelling in an auto rickshaw & looted over Rs 30-40 lakhs from them. The accused fled away from the spot: Delhi Police (15.07) pic.twitter.com/U9kSHFRvUg

