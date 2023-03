Satish Kaushik Death: बड़े पर्दे पर सबको हंसाने वाले मशहूर एक्टर सतीश कौशिक के निधन से हर कोई हैरान है. बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. उन्हें दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. सतीश कौशिक के मौत के मामले में दिल्ली पुलिस धारा 174 के तहत करवाई कर रही है. दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि धारा 174 के अन्तर्गत की कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है अथवा उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई है ताकि मौत का कारण की समीक्षा की जाय. पुलिस यह जांच कर रही है कि वह फॉर्म हाउस कब पहुंचे. वहां पर क्या-क्या हुआ इत्यादि.

Delhi | Post-mortem of actor Satish Kaushik is over. The initial report suggests no injury mark was found over the body. Reports stated cardiac arrest as the cause of death of the actor: Sources pic.twitter.com/h61GMBagN4 — ANI (@ANI) March 9, 2023

मिली जानकारी के अनुसार, सतीश कौशिक का पोस्टमार्टम हो चुका है. प्रारंभिक रिपोर्ट में शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं. रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा पड़ना) को अभिनेता की मौत का कारण बताया गया है. बता दें कि बुधवार रात में मशहूर एक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया. एयर एंबुलेंस के जरिए सतीश कौशिक के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया जाएगा. बताया जा रहा है कि अपने दोस्तों के आग्रह करने पर सतीश कौशिक दिल्ली में होली मनाने पहुंचे थे. देर रात उन्होंने तबीयत खराब होने की शिकायत की और उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया जहां डेथ ऑन अराइवल डिक्लेअर किया गया.फिर पोस्टमार्टम के लिए उन्हें दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया.