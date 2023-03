Satish Kaushik Death Case: दिल्ली पुलिस विकास मालू के फार्महाउस पर स्टाफ मेंबर्स से कर रही पूछताछ

Satish Kaushik Death Case, DELHI: बॉलीवुड एक्टर, निर्माता, निदेशक सतीश कौशिक की मौत (Satish Kaushik’s death Case) के मामले में दिल्ली पुलिस उस फार्महाउस पहुंची है और वहां पार्टी के दिन मौजूद स्टाफ मेंबर्स से पूछताछ की जा रही है. गार्ड रूम में एंट्री रजिस्टर भी चेक किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आगे जांच पर काम कर रही है. यह फार्म हाउस कुबेर समूह निदेशक विकास मालू का है.

दरअसल, फार्महाउस के मालिक विकास मालू (Vikas Malu) की पत्नी (Saanvi Malu) ने आरोप लगाया कि उसका पति उससे ( सतीश कौशिक से) छुटकारा पाने की योजना बना रहा था. दिल्ली पुलिस आयुक्त को संबोधित एक शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने कौशिक से 15 करोड़ रुपए उधार लिए थे और इसे वापस नहीं करना चाहता था. दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि महिला द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है.

दिल्ली पुलिस ने आज एक बयान जारी कर कहा था कि महिला द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है. बयान में कहा गया है, दक्षिण पश्चिम जिले के एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है. महिला को पूछताछ के लिए बुलाकर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे.

वहीं कुबेर समूह निदेशक विकास मालू ने पत्नी के आरोप पर सफाई देते हुए कहा, अगर वह (Saanvi Malu) मीडिया के सामने कुछ हाइप करना चाहती हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. पुलिस और सरकार हैं और अगर मैं गलत हूं तो मैं कुछ भी झेलने को तैयार हूं. उनके आरोप गलत हैं वरना उन्हें सबूत दिखाना चाहिए.

विकास मालू ने अपनी पत्नी के आरोपों पर कहा, सतीश कौशिक से मेरे सिर्फ पारिवारिक संबंध थे, मैं उनके साथ किसी धंधे में नहीं था और जो ये दावे कर रहे हैं उन्हें इसे साबित करना होगा.