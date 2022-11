तिहाड़ जेल में मालिश करवाते दिखे सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल के मंत्री का VIDEO हुआ वायरल

Satyendra Jain Massage Ka Video : आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर जांच एजेंसी ईडी ने पिछले दिनों कोर्ट में शिकायत की थी कि उन्हें जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है. हेड, फुट और बैक मसाज जैसी सुविधाओं के साथ अन्य सहूलियतें दी जा रही हैं. अब इसी दावे से संबंधित नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें जैन जेल के अंदर मसाज सुविधा का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि इंडिया डॉट कॉम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है लेकिन सोशल मीडिया पर प्रसारित इस वीडियो को तिहाड़ जेल का बताया जा रहा है.

So instead of Sazaa – Satyendra Jain was getting full VVIP Mazaa ? Massage inside Tihar Jail? Hawalabaaz who hasn’t got bail for 5 months get head massage !Violation of rules in a jail run by AAP Govt This is how official position abused for Vasooli & massage thanks to Kejriwal pic.twitter.com/4jEuZbxIZZ — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) November 19, 2022