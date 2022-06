दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के गृह और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को 9 जून तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने सोमवार सुबह करीब 6 बजे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंगलवार को को अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में भेज दिया.Also Read - नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी को ED का नोटिस

क्या है मामला?

दरअसल सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ अगस्त 2017 में मामला दर्ज किया था, इसी केस के सिलसिले में ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. मामले के अनुसार सत्येंद्र जैन जब फरवरी 2015 से मार्च 2017 तक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे, उस समय उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी. यही नहीं उन पर आरोप है कि उन्होंने हवाला और शैल कंपनियों के जरिए 4.81 करोड़ रुपये Akinchan Developers Pvt Ltd, Paryas Infosolution Pvt Ltd, Mangalayatan Projects Pvt Ltd और J J Ideal Estate कंपनियों में निवेश किया. ईडी ने अदालत को बताया कि यह सभी कंपनियां दिल्ली के पतों पर हैं और सत्येंद्र जैन ही इन्हें संभालते हैं. Also Read - अगर देना पड़ता है ज्यादा टैक्स, तो यहां जानें निवेश के 10 बड़े उपाय जिनसे होगी आयकर में बड़ी बचत

Zee News के अनुसार ईडी ने कोर्ट को जो रिमांड अर्जी दी, उसमें बताया कि सत्येंद्र जैन ने कोलकाता कि जिन शैल कंपनियों के जरिए अपनी कंपनियों में इस पैसों का निवेश करवाया, उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं. कोलकाता निवासी राजेंद्र बंसल और जिवेंद्र बंसल ने एंट्री फीस के बदले फर्जी कंपनियों के जरिए सत्येंद्र जैन की कंपनियों में पैसा निवेश किया. उन्होंने एजेंसी को बताया कि शैल कंपनियों के जरिए 15-20 पैसे का कमीशन लेकर या शेयर कैपिटल य अनसिक्योर्ड लोन के जरिए वह निवेश करते थे. Also Read - सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर BJP पर भड़की 'आप', कहा- फर्जी मामले में की गई गिरफ्तारी; 8 साल बाद क्यों हुई कार्रवाई?

राजेंद्र बंसल ने 4 दिसंबर 2017 को ईडी को पूछताछ के दौरान बताया कि उनकी सत्येंद्र जैन के सीए जेपी मेहता के दफ्तर में सत्येदेंर जैन से मुलाकात हुई थी. उन्होंने बताया कि इन कंपनियों में निवेश को लेकर उनसे बात भी हुई थी. ईडी ने कोर्ट को बताया कि राजेंद्र बंसल के इस बयान की तस्दीक सत्येंद्र जैन के सीए जेपी मेहता ने 22 फरवरी 2018 को एजेंसी को दिए अपने बयान में की थी.

दिल्ली में खरीदी खेती की जमीन

Zee News के अनुसार वैभव जैन ने 27 फरवरी 2018 को ईडी को दिए अपने बयान में बताया कि सत्येंद्र जैन ने इन कंपनियों में निवेश यानी शेयर होल्डिंग दिखाने के लिए पैसे दिए थे. ईडी के अनुसार जांच के दौरान राजेंद्र बंसल, जिवेंद्र बंसल और सत्येंद्र जैन के सीए जेपी मेहता ने बताया कि पहले दिल्ली से हवाला के जरिए पैसे कोलकाता फिजवाए गए और फिर कमीशन देकर इन पैसों को कोलकाता की शैल कंपनियों के जरिए सत्येंद्र जैन की चारों कंपनियों में निवेश किया गया. इसके बाद इन पैसों से दिल्ली में खेत (Agriculture Land) खरीदी गई. स्वयं सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के कराला में जमीन खरीदने के लिए प्रयास इंफोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (Prayas Infosolution Pvt Ltd) के नाम पर 13 जून 2011, 17 जून 2011, 3 जनवरी 2012 और 6 जनवरी 2012 को पेपर साइन किए थे.

जिसके नाम जमीन खरीदी उसे पता ही नहीं

दिल्ली में Mangalyatan Projects Pvt Ltd के नाम से खेती की जमीन खरीदी गई थी. बाद में इस जमीन को वैभव जैन की पत्नी स्वाती जैन, अजीत की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदू जैन के नाम ट्रांसफर कर दिया गया. एजेंसी ने इन तीनों महिलाओं से इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें तो इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके नाम से जमीन है. स्वाति जैन ने कहा, मंगलायतन प्रोजेक्ट (Mangalyatan Projects) के नाम पर खरीदी गई जमीन सत्येंद्र जैन की है और उन्होंने ही इसकी पहचान की थी.

ईडी को जांच में पता चला कि सत्येंद्र जैन ने इन कंपनियों के जरिए दिल्ली के कराला, औचंदी, निजामपुर जैसे इलाकों में खेती की जमीन खरीदी थी. सत्येंद्र जैन के सीए जेपी मेहता ने ईडी को दिए अपने बयान में बताया था कि अंकुश जैन और वैभव जैन को गलत तरीकों से पिछली तारीखों से कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया और फिर इन दोनों की इनकम टैक्स रिटर्न भरी गई. इसके अलावा सत्यव्रत अग्रवाल और निर्मल कुमार ने भी जांच में बताया कि उन्होंने मंगलायतन प्रोजेक्ट में 30-35 लाख रुपये निवेश किया था.

Zee News के अनुसार दोनों ने बताया कि सत्येंद्र जैन के कहने पर ही उन्होंने अपनी कंपनी की सारी होल्डिंग कोलकाता की शैल कंपनी M/s Trustworty Viniyog Pvt Ltd को बेच ती थी, जिसे मनीष सुरेखा नामक व्यक्ति चलाता था. उन्होंने बताया कि उन लोगों ने इससे पहले कभी भी इस कंपनी का नाम नहीं सुना था, स्वयं सत्येंद्र जैन ने ही उन्हें इस कंपनी का नाम बताया था. इन दोनों के बयानों से ही जांच एजेंसी को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के शैल कंपनियों के साथ लिंक के बारे में पता चला था.

सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट

सीबीआई भी इस मामले में चांज करके दिसंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. सीबीआई ने पाया कि सत्येंद्र जैन ने साल 2015-16 में 1.47 करोड़ यानी 217 प्रतिशित अधिक आमदनी की और इसे छिपाया भी. ईडी ने भी इस मामले में इसी साल अप्रैल में सत्येंद्र जैन की इन बेनामी कंपनियों की 4.81 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया था. अब देखना होगा कि ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन क्या-क्या खुलासा करते हैं.