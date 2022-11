Satyendra Jain Video: मालिश के बाद अब जेल में होटल का खाना खाते दिखे सत्येंद्र जैन, वीडियो वायरल

Satyendra Jain Video: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का मालिश कराने के बाद एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में होटल का खाना खाते दिखाई दे रहे हैं. बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि ये तिहाड़ जेल नहीं ये तो रिजॉर्ट लग रहा है. वहीं, इस वायरल हो रहे वीडियो ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सही से खाना नहीं दिया जा रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जेल में सत्येंद्र जैन के बिस्तर पर तीन अलग-अलग डिब्बे दिखाई दे रहे हैं. तीनों डिब्बों में तरह-तरह के व्यंजन रखें हैं. साथ ही सत्येंद्र जैन फल खाते भी दिखाई दे रहे हैं. जेल के सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है जबकि उनके वकील ने दावा किया था कि जेल में रहते हुए उनका वजन 28 किलो कम हो गया है.