Delhi Schools Closed: दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को छुट्टी, सोमवार को भी नहीं जाना होगा स्कूल; जानें वजह

Delhi Schools Closed: दिल्ली में रविवार को होने वाले एमसीडी चुनाव (MCD Election) की तैयारी के मद्देनजर शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूल बंद रहेंगे. साथ ही सोमवार यानी पांच दिसंबर को ऑनलाइन क्लासेस होंगी. दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी गई है. शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि दिल्ली में चार दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर तीन दिसंबर को सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे और पांच दिसंबर को ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी.

Government schools in Delhi to be closed on December 3, in view of preparations for the December 4 MCD elections. pic.twitter.com/S6G4plzcgr — ANI (@ANI) December 2, 2022

मालूम हो कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म हो चुका है. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने जी-जान लगा दिया. दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) एक तरफ जीत का दंभ भर रही है. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) को भी एक बार फिर MCD की सत्ता पर काबिज होने का यकीन है. कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है.