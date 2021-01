School Reopening In Delhi 2021: दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के कारण पिछले 10 महीने से बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है और ये आदेश दिया है कि राज्य में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएं. ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी हैं और स्कूलों के बंद रहने से छात्रों की पढ़ाई सुचारू ढंग से नहीं हो पाई है. सरकार ने पहले ही कहा था कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, दिल्ली में स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं. Also Read - Corona Vaccine In Rajasthan: 20 हजार कोरोना वैक्सीन पहुंची जयपुर, विधिवत पूजा, ढोल-नगारे से हुआ स्वागत