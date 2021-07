Schoool kab Khulenge: कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दे दी गई है. अनलॉक के साथ-साथ जरूरी गतिविधियाों को भी धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है. कोरोना के मामलों में कमी के बाद कई राज्य सरकारों ने स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की भी घोषणा कर दी है. इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल स्कूलों को खोले जाने (Delhi Schoool Reopening News) से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने यह फैसला संभावित तीसरी लहर को देखते हुए लिया है.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में अब 700 से भी कम एक्टिव केस, बीते 24 घंटे में 72 नए मामले और 1 की मौत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब स्कूल खोले जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'अभी नहीं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, रुझान बताते हैं कि COVID की तीसरी लहर आसन्न है. इसलिए हम टीकाकरण प्रक्रिया पूरी होने तक कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं.

Not now. Internationally, trends show that the third wave of COVID is imminent. So we don't want to take any risk until the vaccination process is complete: Delhi CM Arvind Kejriwal on reopening of schools pic.twitter.com/LzmHb8Qb4p

