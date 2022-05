नई दिल्ली : दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एमसीडी ने बुलडोजर उतार दिए थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एमसीडी को अपने बुलडोजर वापस भी बुलाने पड़े थे. कई दिन तक शांत रहने और तैयारियां करने के बाद एक बार फिर एमसीडी के बुलडोजर अवैध निर्माण को ढहाने के लिए लौट चुके हैं. आज यानी बुधवार 4 मई को दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने तुगलकाबाद के कर्णी सिंह शूटिंग रैंज के इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की.Also Read - क्या दिल्ली में भी समय से पहले होगा समर वेकेशन? भीषण गर्मी के बीच अभिभावकों ने दिल्ली सरकार से की यह अपील

#WATCH | Delhi | South Delhi Municipal Corporation conducts an anti-encroachment drive in the Karni Singh Shooting Range area in Tughlakabad pic.twitter.com/vFZsXtf3SP

— ANI (@ANI) May 4, 2022