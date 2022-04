देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है. कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी तेज गति से चल रहा है. वैक्सीन की दोनों खुराकों के बाद अब बूस्टर डोज (Booster Dose) की भी शुरुआत हो चुकी है. इन सबके बीच दिल्ली के नामी मूलचंद अस्पताल में बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने के लिए लगाए गए शिविर में व्यवस्थाओं की खामी सामने आई है.Also Read - कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मनीष सिसोदिया ने दिये संकेत- दिल्ली में फिर लगाई जा सकती हैं पाबंदियां

वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत है कि टीकाकरण शिविर में पीने के पानी और पर्याप्त कुर्सियों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. कई लोगों ने अपनी बात रखने के लिए लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया. बुजुर्गों और उनके परिवार के सदस्यों ने शिकायत की है कि टीकाकरण अभियान धीमा था, जिससे लाभार्थियों को काफी असुविधा हो रही है.

Covid Booster dose camp at Delhi’s Moolchand hospital should at least ensure basic facilities like drinking water and adequate chairs. Old people would feel comfortable. @SatyendarJain #DelhiBoosterDose pic.twitter.com/NMCr0Q1spp

— Puja Sethi (@pujasethi11) April 19, 2022