Shocking revelations from Pakistani terrorist Mohammad Asraf, Delhi Police, Thailand, Saudi Arabia, AK-47 rifles, News: दिल्‍ली पुलिस ने राष्‍ट्रीय राजधानी के लक्ष्‍मीनगर इलाके से अरेस्‍ट किए गए पाकिस्‍तान आतंकवादी मोहम्‍मद असरफ से पूछताछ करके हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने आज मंगलवार को बताया कि पकिस्‍तानी आतंकवादी ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि वह जम्मू-कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में कई आतंकी घटनाओं में शामिल था. अभी उसे कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम देना था. डीसीपी ने कहा, उसने कई फर्जी आईडी बनवाई, जिनमें से एक अहमद नूरी के नाम से थी. उसने भारतीय पासपोर्ट भी हासिल किया था और थाईलैंड और सऊदी अरब की यात्रा की. उन्होंने एक भारतीय महिला से शादी की. दस्तावेजों के लिए गाजियाबाद बिहार में भारतीय आईडी हासिल की थी. वह दिल्ली और उसके आसपास 'पीर मौलाना' के वेश में भी घूमता रहा है.

दिल्‍ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी ने बताया कि उसकी हैंडलिंग पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई कर रही थी. वह पिछले 10 साल से स्‍लीपर सेल के रूप में रहा रहा था. बता दें कि एक पाकिस्तानी नागरिक को सोमवार को स्पेशल सेल ने अरेस्‍ट किया है. ये पिछले कई सालों से भारत में रह रहा था और स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था. उसके पास से एक AK-47 राइफल सहित अन्य हथियार जब्‍त किए गए हैं.

He got several fake ids made, one such was under the name of Ahmed Noori. He had acquired Indian passport too, travelled to Thailand and Saudi Arabia. He married an Indian woman in Ghaziabad for documents; had acquired Indian id in Bihar: DCP Special Cell Pramod Kushwaha pic.twitter.com/uMaPJf06pL

