Shraddha Murder Case: दिल्ली पुलिस ने आफताब पूनावाला के खिलाफ 6,629 पन्नों का आरोप पत्र बक्से में भरकर कोर्ट में किया पेश

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड (Shraddha Walker murder case) में आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) के खिलाफ मंगलवार को साकेत अदालत (Saket court) में 6,629 पन्नों का आरोप पत्र (charge sheet) दायर किया. अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी.

जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने पूछा कि आरोप पत्र कितने पन्नों का है, तो जांच अधिकारी ने कहा कि इसमें 6,629 पन्ने हैं. इस पर न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत बड़ा है. आखिरकार आज अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया.

श्रद्धा वाकर हत्या मामले में 150 से अधिक बयान दर्ज किए गए. दिल्ली पुलिस के साउथ रेंज की जॉइंट पुलिस कमिश्नर मीनू चौधरी ने कहा, जिस दिन घटना हुई आरोपी को यह पसंद नहीं था कि वह (श्रद्धा) एक दोस्त से मिलने गई थी, इसी आधार पर वह हिंसक हो गया और घटना घट गई.

अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी. मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. इस दौरान, आफताब ने अदालत से कहा कि वह अपने वकील एम एस खान को बदलना चाहता है.