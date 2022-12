Shraddha Murder Case Updates: थोड़ी ही देर में होगा आफताब पूनावाला का Post Narco Test, दागे जाएंगे कई सवाल

Shraddha Murder Case: मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वॉल्कर की कथित तौर पर हत्या करने और उसके शव को 35 टुकड़ों में काटकर फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार शातिर आफताब से आज ताबड़तोड़ कई सवाल पूछे जाएंगे. नार्को टेस्ट के बाद आज उसका पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है, इसके लिए एफएसएल की टीम उससे पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है. आफताब फिलहाल तिहाड़ जेल में है और उससे पुलिस इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिए जाने के बारे में पूछताछ कर रही है.

पहले आफताब का पॉलिग्राफ टेस्ट कराया गया था, उसके बाद कल उसका नार्को टेस्ट किया गया था, जिसमें उसने 50 सवालों के जवाब दिए थे. लेकिन उसने क्या बताया ये एफएसएल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. एफएसएल की टीम ने नार्को टेस्ट की जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है. आज आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट किया जाएगा, जो तिहाड़ जेल में ही होगा.