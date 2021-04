Delhi, Sir Ganga Ram Hospital, oxygen, ICU, covid-19, News: देश की राजधानी में दिल्ली में स्थित सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 24 घंटे में गंभीर रूप से बीमार 25 कोविड मरीजों की मौत होने की आई खबरों को इसके चेयरमैन डॉ.डी.एस राणा ने झूठा बताया है. उन्‍होंने कहा- यह गलत ख़बर है कि कोरोना से जितने भी मरीजों की मृत्यु हुई है, वे सब ऑक्सीजन की कमी से हुई. यह पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं हुआ है. हमारे ICU में पहले ऑक्सीजन दबाव कम हो गया था. उस दौरान हम लोगों ने मरीजों को मैनुअल तरीके से ऑक्सीजन दी थी. Also Read - MP: जबलपुर में 5 कोविड मरीजों की मौत, परिजन का आरोप oxygen की कमी जानें गईंं

सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन ने कहा, जब आईसीयू के बेड में ऑक्‍सीजन के प्रेशर कम हुआ, तो मरीजों को मैन्युअली ऑक्‍सीजन दिया गया. बिना ऑक्‍सीजन के किसी को मरने नहीं दिया गया. Also Read - Covid 19 Doctor Crying Video Viral: रोते हुए डॉक्टर ने लोगों से कहा, मत समझो खुद को सुपरमैन, लोग मर रहे, हम लाचार...

बता दें कि मीडिया में आज शुक्रवार को खबरें सामने आईं थीं. दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 24 घंटे में गंभीर रूप से बीमार 25 कोविड मरीजों की मौत हो गयी और 60 ऐसे और मरीजों की जान भी खतरे में है. न्‍यूज एजेंसी भाषा और एएनआई ने ऐसी खबरें जारी की थीं. दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 24 घंटे में गंभीर रूप से बीमार 25 कोविड मरीजों की मौत हो गयी और 60 ऐसे और मरीजों की जान भी खतरे में है. राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर गंभीर संकट की स्थिति पैदा होने के बीच अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया. सूत्रों ने बताया कि घटना के पीछे संभावित वजह ऑक्सीजन की कमी हो सकती है. Also Read - IPL 2021: Delhi Capitals को बड़ी राहत, हॉस्पिटल से लौटे Axar Patel, टीम से जुड़े

False reports that they died due to lack of O2. When O2 pressure lowered in ICU beds, gave patients O2 manually. Didn’t let anyone die without O2. Inox told us after getting state govt’s NOC, they’ll supply 9000-10,000 cubic meters of O2 daily: Chairman, Sir Ganga Ram Hospital pic.twitter.com/CwEVHPKFwe

— ANI (@ANI) April 23, 2021