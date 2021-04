Oxygen, Sir Ganga Ram Hospital, Delhi, covid-19, coronavirus, News: दिल्‍ली के सर गंगाराम अस्‍पताल (Sir Ganga Ram Hospital) में शनिवार को रात ऑक्‍सीजन पर करीब 100 मरीज थे और इसकी आपूर्ति महज 45 मिनट के लिए बची थी. इस स्थिति को देखते हुए सर गंगाराम अस्पताल (एसजीआरएच) ने जीवन रक्षा संदेश (एसओएस) भेजते हुए शनिवार रात कहा कि उसके पास केवल करीब 45 मिनट तक आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन बची है और 100 से अधिक मरीजों का जीवन जोखिम में है. इस संदेश के मिलने के बाद अस्‍पताल को रात में ही 5 टन ऑक्‍सीजन उपलब्‍ध कराई गई है. Also Read - Mann Ki Baat: PM मोदी आज 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिये देश को करेंगे संबोधित

सर गंगा राम अस्पताल के प्रवक्‍ता ने कहा, "अस्पताल में आज 0415 घंटे पर 5 टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई. लंबे समय के बाद ऑक्सीजन फुल प्रेशर पर चल रही है."

5 tons of oxygen received at the hospital at 0415 hours today. Oxygen running in full pressure after a long time: Spokesperson, Sir Ganga Ram Hospital, Delhi pic.twitter.com/Vjn3Z42BiF

— ANI (@ANI) April 25, 2021