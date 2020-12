Jairam Ramesh has given an apology, criminal defamation case against Caravan magazine will continue: कांग्रेस के सीनियर नेता व पूर्व मंत्री जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने एक आपराधिक अवमानना के केस (criminal defamation case) में राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल (Ajit Doval) के बेटे विवेक डोभाल (Vivek Doval) से माफी मांग ली है. कारवां पत्रिका (Caravan magazine) के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस (criminal defamation case) चलता रहेगा. Also Read - Congress Latest News: 10 जनपथ में सोनिया गांधी की कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मीटिंग जारी, नाराज भी शामिल

Congress leader Jairam Ramesh said, I gave the statement against Vivek Doval and made several allegations in heat of the moment as it was the time of elections. I must verify it.

The case against Caravan magazine to continue https://t.co/XWOTsmq1tX

— ANI (@ANI) December 19, 2020