November 9: देश में चल रहे किसान आंदोलन ( farmers agitation) के 13वें दिन आज मंगलवार को जब किसान भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं, इसी बीच खबर सामने आई है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) कल यानि बुधवार 9 दिसंबर को अपना जन्‍मदिन नहीं मनाएंगी. कांग्रेस प्रमुख ने यह फैसला देशभर में केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन और देश में कोविड-19 की फैली महामारी के चलते किया है.



बता दें कि किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. किसान संगठनों ने घोषणा की है कि देशभर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्काजाम किया जाएगा. हालांकि, किसान नेताओं ने कहा है कि बंद शांतिपूर्ण रहेगा. किसान संगठनों के नेताओं ने यह भी कहा है कि हमारे मंच पर किसी राजनेता को जगह नहीं मिलेगी.

गौरतलब है कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को बुलाए गए किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है. कांग्रेस ने लोगों से अनुरोध किया है वह किसानों का समर्थन करें. कांग्रेस की राज्‍य सरकारें जिन राज्‍यों में हैं, वहां भारत बंद को समर्थन किया जा रहा है.