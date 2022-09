Delhi News: राजधानी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थिति होली फैमिली अस्पताल में गोली चलने से हड़कंप मच गया. गोली लगने से एक छात्र घायल हो गया. जबकि एक छात्र को गोली छूकर निकल गई. बताया जा रहा है कि छात्रों के दो गुटों में झगड़ा हुआ था. इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने दोनों में सुलह करवा दी..झगड़ा होने के बाद छात्र अस्पताल पहुंचे थे तभी एक कार में सवार युवक आए उन्होंने अस्पताल में ही फायरिंग कर दी. जहां एक गोली छात्र को छूकर निकल गई.एक छात्र को झगड़े के दौरान चोट लगी.दोनों छात्र खतरे से बाहर है.गोली चलाने वाले आरोपी अपनी कार छोड़कर फरार हो गए.Also Read - देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर में आवास बिक्री 49 फीसदी बढ़ी: रिपोर्ट

पुलिस ने बताया कि उसे रात करीब आठ बजकर 50 मिनट पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में झगड़े की सूचना मिली थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि छात्रों के दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ था. अधिकारी ने बताया कि घटना में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले छात्र नोमान चौधरी (26) के सिर पर गंभीर चोट आई और उसे इलाज के लिए होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया था. उन्होंने बताया कि एक अन्य छात्र नोमान अली अपने दोस्त चौधरी से मिलने अस्पताल आया था, लेकिन इसी बीच, हरियाणा के मेवात का रहने वाला जलाल अपने दोस्तों के साथ अस्पताल आया. वह छात्रों के दूसरे समूह से संबंध रखता है.

Another student, Nauman Ali visited Hospital to see his friend when one student of second group fired at him, resulting in an injury to his scalp. Crime Team is investigating. Legal action initiated accordingly at PS- Jamia Nagar & PS- New Friends Colony: Delhi Police (2/2)

