Sukesh Chandrashekhar: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़ा है. इसमें दावा किया कि उसे और उसकी पत्नी लीना मारिया को जान का खतरा है, इसलिए उन्हें दिल्ली से बाहर किसी और जेल में रखा जाए. पत्र में लिखा गया कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और आप नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है. सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपने वकील के माध्यम से लिखे पत्र में ये भी कहा कि जेल में सीआरपीएफ जवान ने उसके साथ मारपीट की.

Conman Sukesh Chandrashekhar writes to Delhi LG, seeks transfer of him & his wife to any other jail out of Delhi, alleging constant threats & pressure to withdraw his complaint against AAP leaders. Sukesh further alleges being assaulted by CRPF personnel inside jail. pic.twitter.com/1IDX8PFFBL — ANI (@ANI) November 10, 2022