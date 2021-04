Summer Vacation Begins in Delhi Schools From 20 April: राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की भयावह स्थिति के बीच दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में 20 अप्रैल से ग्रीष्मावकाश की घोषणा कर दी है. पूर्व कार्यक्रम के अनुसार यहां 11 मई से तीन जून तक ग्रीष्मावकाश निर्धारित था लेकिन अब यह 20 अप्रैल से नौ जून तक रहेगा. Also Read - कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार: पीएम मोदी

शिक्षा निदेशालय ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर ग्रीष्मवकाश का समय बदल दिया गया है और अब यह 20 अप्रैल से नौ जून तक रहेगा. ’’ Also Read - अब दिल्ली के किसी भी स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार रात दस बजे से 26 अप्रैल सुबह पांच बजे तक छह दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए ऐसा करना जरूरी है. Also Read - 1 मई से 18 के ऊपर सभी को लगेगी कोरोना वैक्सीन, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के प्रतिदिन करीब 25000 मामले सामने आ रहे थे.

(इनपुट-भाषा)