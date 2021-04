Supreme Court To Delhi Government: देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना (Coronavirus) के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) लगातार नजर रख रहा है. आज कोरोना को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान जहां एक तरफ कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल पूछे तो वहीं कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर सवाल करते हुए केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) को भी जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अभी राजनीति का वक्त नहीं है, राजनीति चुनाव के समय कर लीजिएगा, अभी लोगों की जान बचाने का समय है इसीलिए अभी केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Counting News: ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना कब होगी, कल सुप्रीम कोर्ट में होगा फाइनल

Politics can be during elections. Interact with the Centre. Ask your chief secretary to speak with Solicitor General Tushar Mehta, says Supreme Court to advocate Rahul Mehra, appearing for the Delhi govt

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि इस समय में कोई राजनीतिक झमेला नहीं होना चाहिए, दिल्ली सरकार को कोविड-19 की स्थिति से उबरने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि राजनीति चुनाव के लिए है, मानवीय संकट के इस समय में हर जिंदगी पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है. बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी पर कोर्ट लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है.

Supreme Court to advocate Rahul Mehra, appearing for the Delhi govt – We told Centre how it has a special responsibility to Delhi but we need to send message to the highest levels of your govt that in this humanitarian crisis we don’t want lives to be lost in political bickering.

