Jahangirpuri Violence Case: दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एनडीएमसी की आज सुबह से बुलडोजर से ढहाए जा रहे अवैध घरों पर हो रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए. जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है. कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी. बता दें कि नॉर्थ एमसीडी ने आज सुबह 10 बजे से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रखा था जिसके तहत बुलडोजर से अवैध घरों को तोड़ा जा रहा था, जिसपर कोर्ट ने रोक लगा दी है.Also Read - जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर भड़के ओवैसी, CM केजरीवाल से पूछा तीखा सवाल; अमानतुल्लाह ने भी साधा निशाना

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी, दिल्ली में नागरिक निकाय द्वारा किए जा रहे विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. Also Read - जहांगीरपुरी हिंसा मामला: मुठभेड़ में आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार, विवाद पर उठ रहे कई अनसुलझे सवाल, जानिए डिटेल्स

Supreme Court orders status-quo on demolition drive conducted by North Delhi Municipal Corporation in Jahangirpuri, Delhi pic.twitter.com/wr4p2R9Fto

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में एमसीडी कमिश्नर ने कहा, अभी तक हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है. आदेश मिलने तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे.

#WATCH | Anti-encroachment drive still underway at Jahangirpuri by North Delhi Municipal Corporation despite Supreme Court order to maintain status-quo pic.twitter.com/cAG4FhdpMT

