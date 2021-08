Delhi Police, Sushil Kumar, Sagar Rana murder case, Delhi: दिल्‍ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में एक युवा पहलवान सागर राणा धनख हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और अन्‍य आरोपियों के खिलाफ 170 पेज की चार्जशीट दायर की है. इस आरोपपत्र में सुशील कुमार को मुख्‍य आरोपी बनाया गया है.Also Read - Punjab से दिल्‍ली आए अकाली दल के कई पूर्व नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन

आरोप पत्र के मुताबिक, सुशील कुमार ने कथित संपत्ति विवाद को लेकर छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के एक युवा पहलवान सागर राणा और उसके दो दोस्तों की पिटायी की अपने साथियों के साथ मिलकर चार मई और पांच मई की मध्यरात्रि को की थी. बाद में सागर राणा की चोटों के कारण मौत हो गई थी. Also Read - मणिपुर में 6 बार MLA रहे गोविनदास कोंथूजाम ने ज्‍वाइन की BJP, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका

Delhi Police have filed a 170-page chargesheet in the Sagar Dhankhar murder case, naming Sushil Kumar as the main accused

