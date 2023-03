स्वाति मालीवाल ने कहा, जब मैं बच्ची थी तब पिता ने मेरा यौन उत्पीड़न किया, मैं बिस्तर के नीचे छिप जाती थी...

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने अपने पिता पर बचपन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आज अपनी आपबीती कही है. यह बात उन्होंने दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) के द्वारा आयोजित डीसी अवार्ड्स (DCW Awards) के कार्यकम के बाद कही है.

#WATCH | “I was sexually assaulted by my father when I was a child. He used to beat me up, I used to hide under the bed,” DCW chief Swati Maliwal expresses her ordeal alleging her father sexually assaulted her during childhood pic.twitter.com/GsUqKDh2w8 — ANI (@ANI) March 11, 2023