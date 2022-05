Tajinder Bagga News Update: तजिंदर सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) की गिरफ्तारी का मामला गरमाता ही जा रहा है. इसी कड़ी में तजिंदर सिंह के पिता प्रीतपाल बग्गा (Preetpal Singh Bagga) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर तीखा हमला किया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बनने से पहले तजिंदर से घबराता और डरता है. क्योंकि जिंदर इसकी गलतियों को उजागर करता रहा है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब तक सत्ता में है या सुधर नहीं जाता तब तक ऐसा ही चलेगा. प्रीतपाल सिंह बग्गा (Preetpal Singh Bagga) ने यह भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने बग्गा को AAP में शामिल होने का ऑफर भी दिया था लेकिन तजिंदर ने इनकार कर दिया था.Also Read - सरेआम फायरिंग से दहली दिल्ली! किसी फिल्मी सीन की तरह बीच सड़क चलती रहीं गोलियां और दौड़ती रही कार... देखें VIDEO

We're happy that Punjab-Haryana HC directed not to take coercive action against Tajinder. Arvind Kejriwal is scared of him as he's exposing his wrongdoings. He also tried to persuade Tajinder to join AAP but he didn't join: Preetpal Singh Bagga, Tajinder Pal Singh Bagga's father pic.twitter.com/aJtr72VNeU

