दिल्ली के स्कूल में टीचर ने 5वीं की छात्रा पर कैंची से किया हमला, फिर उसे पहली मंजिल से फेंका नीचे; जानें पूरा मामला

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली से दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है और इस मामले में उसका क्रूर अवतार देखने को मिला. दिल्ली में एक शिक्षिका ने 5वीं कक्षा की छात्रा पर कथित तौर पर कैंची से हमला किया और फिर उसे स्कूल भवन की पहली मंजिल से नीचे फेंका दिया. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी शिक्षिका को हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद मध्य दिल्ली के मॉडल बस्ती इलाके में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी शिक्षिका की पहचान गीता देशवाल के रूप में हुई है, जिसने छात्रा पर एक छोटी कैंची से हमला किया और फिर उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया. उन्होंने कहा कि घायल छात्रा का इलाज हिंदू राव अस्पताल में किया जा रहा है. छात्रा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

A teacher, Geeta Deshwal, of Prathmik Vidyalaya in Model Basti detained for hitting a std 5 girl with a pair of scissors & pushing her off the 1st floor where classroom is located. Girl hospitalised;stable. Case being prepared u/s 307 IPC on eyewitnesses’ statements: Delhi Police — ANI (@ANI) December 16, 2022

पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्वेता चौहान ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आरोपी शिक्षिका को हिरासत में ले लिया गया है. दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक अधिकारी ने कहा कि तत्काल प्रभाव से आरोपी शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है.