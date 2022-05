शुक्रवार को पूरे दिन बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर सियासी गहमा गहमी का माहौल रहा, आखिर में देर रात वह पंजाब पुलिस की गिरफ्त में छूटकर गुरुग्राम स्थित अपने घर पहुंचें. देर रात करीब 12 बजे बग्गा को द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्ध त्रिपाठी के घर पेश किया गया, जहां से उन्हें घर भेज दिया गया. बग्गा के वकील ने बताया कि बग्गा को जज के सामने पेश किया और सोमवार को कोर्ट ने अपने बयान देने के लिए बुलाया गया है. उन्होंने बताया कि बग्गा के कंधे में चोट आने कारण सोमवार का समय दिया गया है. इस दौरान SHO को सुरक्षा देने के लिए भी कहा गया है.Also Read - उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने छोड़ा 'हाथ', होंगे केजरीवाल के साथ

BJP leader Tajinder Singh Bagga reaches his residence in Delhi after he was detained by Punjab Police in Delhi, yesterday, May 6th. pic.twitter.com/6JZbWRFlkQ

— ANI (@ANI) May 6, 2022