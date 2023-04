दिल्ली के सादिक नगर में एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है. पुलिस ने बताया कि सादिक नगर स्थित इंडियन स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली.एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली करा दिया गया है. बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड की बुलाया गया है.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित इंडियन स्कूल में ई मेल के जरिए सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर एक ईमेल आया. मेल में कहा गया है कि स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा. स्कूल को खाली करा लिया गया है और बम निरोधक दस्ते और एएस की जांच टीमों द्वारा गहन जांच की जा रही है.