नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR) में लगातार दूसरे दिन घनी धुंध (Smog) छाई हुई है. धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इस बीच मौसम में ठंडक भी बढ़ी है. गौरतलब है कि गुरुवार को इस मौसम की पहली घनी धुंथ छाई थी और अगले दो दिन ऐसा ही रहने की आशंका भी जतायी गई थी.

दिल्ली के कनॉटप्लेस में गले स्मॉग टावर के आंकड़े डराने वाले हैं. इन आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पीएम2.5 का स्तर 651 से ऊपर जा पहुंचा है, जबकि कंट्रोल स्थिति यानी कमरे के अंदर भी यह 550 से ज्यादा है. वहीं पीएम10 की बात करें तो यह 649 से ऊपर बना हुआ है, कंट्रोल स्थिति में 644 का स्तर बना हुआ है.

Thick layer of smoke and haze engulf Delhi, air quality 'very poor'

Visuals from Central Delhi pic.twitter.com/rZFO504FPR

— ANI (@ANI) November 12, 2021