Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. दिल्ली की हवा खराब से एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. प्रदूषण का स्तर खराब से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आने के बीच आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) बैठक करेगा जिसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण (गंभीर) के तहत दिल्ली-एनसीआर में जगह-जगह लगाए गए प्रतिबंधों पर चर्चा होगी.

दिल्ली में एयर क्वालिटी गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बेहद खराब स्थिति से सुधरकर ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई थी जो शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर 13 नवंबर तक रोक लगी रहेगी.