दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) ने टि्वटर इंडिया (Twitter India) के एमडी (MD) मनीष माहेश्‍वरी (Manish Maheshwari ) से 'कांग्रेस से संबंधित विवादास्‍पद ( toolkit row) 'टूलकिट केस' मामले (Toolkit case) में पूछताछ की है. सूत्रों का कहना है कि, दिल्ली पुलिस की स्‍पेशल सेल की एक वरिष्ठ-स्तरीय टीम (Delhi Police's Special Cell)'कांग्रेस टूलकिट मामले' के संबंध में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी से पूछताछ करने के लिए 31 मई को कर्नाटक के शहर बेंगलुरु गई थी. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस से संबंधित विवादास्‍पद टूलकिट मामले में पूछताछ करने बेंगलुरु में पूछताछ की है.

बता दें कि पिछले कुछ महीनों में ट्विटर और भारत सरकार के बीच कई बार टकराव हुए, जिनमें किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ टकराव शामिल है. दोनों के बीच तब भी टकराव की स्थिति बनी जब अमेरिकी कंपनी ने सत्तारुढ़ दल बीजेपी के कई नेताओं के राजनीतिक पोस्ट को "मैनिपुलेटेड मीडिया" (तोड़ मरोड़) के तौर पर टैग कर दिया जिस पर केंद्र ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.

Delhi Police say they've received complaint against actor Swara Bhaskar, Twitter India MD Manish Maheshwari & others at Police Station Tilak Marg, in connection with incident in Loni (Ghaziabad) where a man was thrashed & his beard was chopped off. "It is under inquiry," they say

