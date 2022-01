Traffic advisory Republic Day Parade 2022: दिल्ली पुलिस ने अगले सप्ताह होने वाले गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade 2022) रिहर्सल से पहले ट्रैफिक एडवाइडरी जारी कर दी. दिल्ली पुलिस के इस परामर्श के अनुसार सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को विजयचौक से इंडिया गेट तक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड-2022 (Republic Day Parade 2022) का अभ्यास होगा. उस दौरान राजपथ-रफी मार्ग, राजपथ-जनपथ, राजपथ-मान सिंह रोड और राजपथ -सी-हेक्सागोन पर सुबह नौ बजे से 12 बजे तक ट्रैफिक पर रोक रहेगी. विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ बंद रहेगा.Also Read - गाजीपुर फूल मंडी में IED मिलने के मामले में केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने कहा- आतंकी घटना लगती है

यह परेड राजपथ पर विजय चौक से सी-हेक्सागोन तक होगी. परामर्श के अनुसार रिहर्सल के मद्देनजर ट्रैफिक का रास्ता बदला जाएगा. यात्रियों से यातायात नियमों, सड़क अनुशासन तथा सभी चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देश का पालन करने का अनुरोध किया गया है.

Elaborate traffic arrangements have been put in place for #RepublicDay2022 Parade Rehearsals from 17-21 Jan. @dtptraffic is committed to ensure smooth flow of vehicular movement. #DelhiPolice urges you to follow Traffic Advisory and latest updates.#DelhiPoliceUpdates@CPDelhi pic.twitter.com/vBHuanqUfp

