मजेंटा लाइन पर ओवरहेड वायर चोरी करने की कोशिश, रेंग रही मेट्रो रेल, यात्री परेशान

दिल्ली मेट्रो, दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन है. यहां मेट्रो में किसी तरह की दिक्कत होने पर यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. आज यानी बुधवार 18 जनवरी भी ऐसा ही एक दिन है. दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर मेट्रो ट्रेनें लगभर रेंगने की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मेट्रो की इस रफ्तार का कारण बताते हुए ट्वीट किया है.

DMRC के अनुसार मजेंटा लाइन पर कालिंदी कुंज और ओखला बर्ड सेंक्चुरी के बीच मेट्रो सेवाएं प्रभावित हैं. यहां मेट्रो ट्रेनें रेंग रही हैं. DMRC का कहना कहा कि यहां किसी ने ओवर हेड वायर चोरी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सिग्नलिंग केबल को नुकसान पहुंचा है.